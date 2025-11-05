Paris / London / Zürich - Gestützt von einer leichten Erholung der US-Börsen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch ihre Anfangsverluste wettgemacht und letztlich etwas zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 5.669,13 Punkten. Ausserhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 um 0,64 Prozent auf 9.777,08 Zähler. Der schweizerische SMI gewann 0,46 Prozent auf 12.363,53 Punkte. Positive ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.