Paris / London / Zürich - Gestützt von einer leichten Erholung der US-Börsen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch ihre Anfangsverluste wettgemacht und letztlich etwas zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Plus von 0,16 Prozent bei 5.669,13 Punkten. Ausserhalb des Euroraums stieg der britische FTSE 100 um 0,64 Prozent auf 9.777,08 Zähler. Der schweizerische SMI gewann 0,46 Prozent auf 12.363,53 Punkte. Positive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
