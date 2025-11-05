BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Händler Zalando hat ein neues Aktienrückkaufprogramm für aktienbasierte Vergütungsprogramme beschlossen. Es werden bis zu 5,5 Millionen eigene Aktien zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 100 Millionen Euro erworben, wie Zalando am Mittwochabend nach Börsenschluss in Berlin mitteilte. Damit will der Konzern Verpflichtungen aus aktienbasierten Vergütungsprogrammen für Angestellte und Vorstandsmitglieder erfüllen. Das Programm soll am 6. November 2025 beginnen und spätestens am 31. Dezember 2025 enden. Der Rückkauf erfolge über die Börse, hieß es weiter. Die Aktie legte nachbörslich im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um über 2 Prozent zu.

Am Donnerstag will der Dax-Konzern seine Quartalszahlen vorlegen./lew/he