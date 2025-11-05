The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.11.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2025
ISIN Name
CA00792D1033 ADVANCED GOLD EXPLOR.INC.
CA2902571041 ELSE NUTRITION HLDG
CA60256C1086 MINDBIO THERAPEUT
CA92338D1015 VERANO HOLDINGS (SUB.VT.)
US2332761046 DMY SQUARED TECH.A -,0001
XS2541437583 VERISURE HDG 22/27 REGS
