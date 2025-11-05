© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-BildfunkAmazons Klage gegen Perplexity markiert den Beginn eines neuen Konflikts: Wem gehört die Zukunft des digitalen Einkaufens - Mensch oder Maschine?Amazon hat die KI-Firma Perplexity verklagt, um zu verhindern, dass deren KI-Assistent "Comet" Einkäufe auf der Handelsplattform im Namen von Nutzern tätigt. Laut der am Dienstag eingereichten Klage wirft der Konzern dem Start-up Computerbetrug vor. Perplexity habe nicht offengelegt, dass Comet stellvertretend für reale Personen handle - ein klarer Verstoß gegen Amazons Nutzungsbedingungen, heißt es in der Beschwerde beim Bundesgericht in San Francisco. Amazon reagierte damit auf ein Unterlassungsschreiben, das es bereits am Freitag an Perplexity …Den vollständigen Artikel lesen ...
