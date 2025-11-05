© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-Bildfunk

Amazons Klage gegen Perplexity markiert den Beginn eines neuen Konflikts: Wem gehört die Zukunft des digitalen Einkaufens - Mensch oder Maschine?Amazon hat die KI-Firma Perplexity verklagt, um zu verhindern, dass deren KI-Assistent "Comet" Einkäufe auf der Handelsplattform im Namen von Nutzern tätigt. Laut der am Dienstag eingereichten Klage wirft der Konzern dem Start-up Computerbetrug vor. Perplexity habe nicht offengelegt, dass Comet stellvertretend für reale Personen handle - ein klarer Verstoß gegen Amazons Nutzungsbedingungen, heißt es in der Beschwerde beim Bundesgericht in San Francisco. Amazon reagierte damit auf ein Unterlassungsschreiben, das es bereits am Freitag an Perplexity …