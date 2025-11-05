© Foto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Tesla hat das gesamte Risiko auf Elon Musk gesetzt. Nun müssen die Investoren entscheiden, ob sie die bisher größte Wette in der Unternehmensgeschichte mittragen wollen.Die Aktionäre stimmen am Donnerstag über die drastischste Entscheidung ab, die der Vorstand je vorgelegt hat: Musk bis zu 878 Milliarden US-Dollar in Unternehmensaktien auszuzahlen oder das Risiko einzugehen, dass er das Unternehmen verlässt - was den Aktienkurs potenziell stark fallen lassen könnte. Experten sagen, die Entscheidung sei faktisch ein Referendum darüber, ob traditionelle Unternehmensführungsregeln auch für den reichsten Mann der Welt gelten. Der Vorstand und viele Investoren argumentieren, dass nur Musk die …