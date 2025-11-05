© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Evercore ISI rät zum Kauf von Yum Brands. Der mögliche Verkauf von Pizza Hut könnte das Fast-Food-Konglomerat profitabler machen und den Aktienkurs antreiben. Besonders Taco Bell sorge für Wachstum und stabile Margen.Der Fast-Food-Riese Yum Brands steht vor einem möglichen Befreiungsschlag: Das Unternehmen prüft strategische Optionen für seine angeschlagene Tochter Pizza Hut - einschließlich eines Verkaufs. Laut einer neuen Analyse von Evercore ISI könnte dieser Schritt den Aktienkurs langfristig beflügeln. Die Investmentbank stufte die Aktie von "In Line" auf "Outperform" hoch und erhöhte das Kursziel von 165 auf 180 US-Dollar. Das sind rund 20 Prozent mehr als der Schlusskurs am Dienstag …