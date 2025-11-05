© Foto: Snowfield Photography - Snowfield Photography

Der Telekommunikationskonzern Freenet hat Anleger und Analysten mit soliden Zahlen zum Neunmonatszeitraum positiv überrascht - auch wenn beim Umsatz wenig Bewegung herrschte. Die Aktie legt nachbörslich rund 1,5% zu.Wie das MDAX-Unternehmen am Mittwochabend nach Börsenschluss bekanntgab, erzielte Freenet bis Ende September ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 395 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg von knapp 2 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas geringeren Zuwachs gerechnet. Weniger erfreulich fällt dagegen der Blick auf die Umsätze aus: Mit rund 1,8 Milliarden Euro stagnierte der Erlös gegenüber …