Corporate News 9-Monatsergebnis 9-Monatsergebnis 2025: Basler AG bestätigt starkes Umsatz- und Ergebniswachstum Auftragseingang: 171,8 Mio. Euro (VJ: 133,5 Mio. Euro, +29 %)

Umsatz: 168,0 Mio. Euro (VJ: 136,7 Mio. Euro, +23 %)

EBITDA: 27,2 Mio. Euro (VJ: 9,0 Mio. Euro, >+100 %)

Vorsteuerergebnis: 13,4 Mio. Euro (VJ: -4,9 Mio. Euro, >+100%)

Nachsteuerergebnis: 11,1 Mio. Euro (VJ: -6,7 Mio. Euro)

Freier Cashflow 12,4 Mio. Euro (VJ: 1,5 Mio. Euro) Ahrensburg, den 06.11.2025 - Die BASLER AG, ein führender Anbieter von Bildverarbeitungs-Komponenten für Computer Vision Lösungen, bestätigt heute Zahlen für die ersten neun Monate 2025 vor. Der Basler-Konzern konnte seinen Auftragseingang und Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres deutlich steigern. Das üblicherweise eher schwache dritte Quartal verlief positiver als erwartet. Aufgelaufen stiegen die Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahr mit 29 % auf 171,8 Mio. € (VJ 133,5 Mio. €), der Umsatz stieg um 23 % auf 168,0 Mio. € (VJ: 136,7 Mio. €). Im direkten Quartalsvergleich lag der Auftragseingang um 43 % über dem Vorjahresquartal und der Umsatz um 29 %. Die Rohertragsmarge konnte trotz negativer Währungseffekte gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozentpunkte auf 47,8 % (VJ: 46,4 %) gesteigert werden. Aufgrund abgesenkter Kostenstrukturen, einem signifikanten Umsatzanstieg und der Verbesserung der Rohertragsmarge entwickelte sich das Vorsteuerergebnis auf 13,4 Mio. € (VJ: -4,9 Mio. €) und führte das Unternehmen zu einer EBT-Marge von 8,0 % (VJ: -3,6 %). Das Nachsteuerergebnis betrug 11,1 Mio. Euro (VJ: -6,7 Mio. Euro). Die Märkte für Bildverarbeitungskomponenten entwickelten sich außerhalb von Europa in den ersten neun Monaten leicht positiv. Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) berichtet für die deutschen Hersteller von Bildverarbeitungskomponenten aufgelaufen Stand Ende September 2025 nominell einen Umsatzanstieg in Höhe von 9 % gegenüber dem Vorjahr. Die Auftragseingänge der Branche sanken jedoch im gleichen Zeitraum um 1 %. Basler entwickelte sich damit deutlich besser als die deutsche Branche für Bildverarbeitungskom-ponenten. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die starke globale Marktpräsenz und gewonnene Großprojekte aus China und den USA. Der Freie Cashflow, die Differenz des Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit und des Cashflows aus Investitionen, erreichte einen Wert von 12,4 Mio. Euro (VJ: 1,5 Mio. Euro). Auf Basis der positiven Geschäftsentwicklung im aufgelaufenen Geschäftsjahr hat das Management kürzlich die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben. Gemäß dieser geht man fortan davon aus, einen Konzern-Umsatz zwischen 220 - 225 Mio. € (vorher 202 - 215 Mio. €) und eine Vorsteuer-Marge zwischen 5,5 - 7,5 % (vorher 2 - 6 %) im Konzern zu erzielen. Der vollständige Quartalsbericht kann auf der Internetseite des Unternehmens eingesehen werden ( www.baslerweb.com ). --------------------------------------------------- Die Basler AG ist ein international führender und erfahrener Experte für Computer Vision. Das Unternehmen bietet ein breites aufeinander abgestimmtes Produktportfolio an Bildverarbeitungs-Hardware und -Software an. Zudem löst es gemeinsam mit Kunden deren Vision Applikationsfragen und entwickelt kundenspezifische Produkte oder Lösungen. Der 1988 gegründete Basler Konzern beschäftigt rund 850 Mitarbeitende an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie an weiteren Vertriebs- und Entwicklungsstandorten in Europa, Asien und Nordamerika. Basler AG, Hardy Mehl (CCO/COO), An der Strusbek 60 - 62, 22926 Ahrensburg, Tel. +49 (0)4102-463101, ir/baslerweb.com, www.baslerweb.com , ISIN DE 0005102008





Kontakt:

Basler AG

Verena Fehling

Tel. 04102 463 101

Email: Verena.fehling@baslerweb.com



