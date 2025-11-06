SKAN AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

SKAN wird Umsatz und Gewinnerwartung 2025 verfehlen - Auftragseingang und -bestand entwickeln sich sehr positiv und legen starke Basis für 2026 Allschwil, 6. November 2025 - Die SKAN Gruppe hat in den letzten Tagen eine planmässige Überprüfung des Projektportfolios durchgeführt. Dabei wurden zeitliche Verschiebungen bei mehreren Projekten identifiziert, die sich negativ auf Umsatz und Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr auswirken. Die SKAN Gruppe wird deshalb die Umsatz- und Gewinnerwartung für 2025 nicht erreichen. Der Auftragseingang entwickelt sich weiterhin sehr positiv und schafft die Grundlage für ein starkes Geschäftsjahr 2026, das deutlich über den Jahren 2024 und 2025 liegen wird. Die Mittelfristziele werden bestätigt. Neu erwartet die SKAN Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 einen Rückgang des Nettoerlöses im Vergleich zum Vorjahr im oberen einstelligen Prozentbereich. Die EBITDA-Marge für 2025 dürfte sich im tiefen zweistelligen Bereich bewegen. Dies liegt deutlich unter der Guidance für 2025, die ein Wachstum des Nettoerlöses im mittleren Zehnprozentbereich und eine EBITDA-Marge zwischen 14 und 16% angestrebt hatte. Grund dafür ist, dass seit dem Sommer neuerlich zusätzliche Projekte verschoben und dadurch signifikante Anteile des umsatzstärksten Monats Dezember ins neue Jahr geschoben wurden. Durch die fehlenden Umsätze fällt der diesjährige EBITDA entsprechend tiefer aus. Der Auftragseingang der SKAN Gruppe entwickelt sich im laufenden Geschäftsjahr weiterhin äusserst erfreulich, wobei insbesondere Abfüll-Linien für Onkologie-Anwendungen und biotechnologisch hergestellte injizierbare grosse Moleküle nachgefragt werden. Es ist bereits absehbar, dass der Auftragsbestand zum Jahresende voraussichtlich einen neuen Höchststand erreichen wird. Dies stellt eine starke Basis für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026 dar. Die mittel- und langfristigen Wachstumsperspektiven der SKAN Gruppe bleiben unverändert positiv, gestützt durch das strukturelle Marktwachstum, die weltweit starke Wettbewerbsposition und eine solide Projektpipeline. Entsprechend bestätigt SKAN ihre Mittelfristziele: Auf Stufe Nettoumsatz erwartet sie eine jährliche Steigerung im mittleren bis oberen Zehnprozentbereich. Die EBITDA-Marge soll schrittweise in den oberen Zehnprozentbereich gesteigert werden, mit Potenzial für eine weitere Steigerung über den mittelfristigen Zeitraum hinaus. Kontakte: Thomas Balmer, ir@skan.com , +41 79 703 87 28

Alexandre Müller, ir@skan.com , +41 79 635 64 13 Finanzkalender: 24. März 2026 Publikation Jahresergebnis 2025 7. Mai 2026 Generalversammlung 2026

SKAN - together always one step ahead SKAN ist ein Pionier auf dem Gebiet aseptischer und aseptisch-toxischer Herstellprozesse für die (bio-)pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen ist Markt- und Technologieführer für hochwertige, prozesskritische Isolatorsysteme, um Medikamente nach strengen Sterilitätsstandards abzufüllen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden Prozessunterstützung, Services und Verbrauchsmaterialien an. Innovative Lösungen und eine effiziente Life-Cycle-Support-Organisation machen SKAN zu einem wichtigen Partner für die Pharma- und Biotech-Industrie, CMOs (Contract Manufacturing Organisation) und Forschungslabore weltweit. Die 1968 gegründete SKAN beschäftigt heute rund 1700 Mitarbeitende. Mehr als die Hälfte davon sind am Hauptsitz Allschwil im Life Sciences Hub der Region Basel tätig. Die weiteren Mitarbeitenden verteilen sich auf die Tochtergesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Belgien, Frankreich, Slowenien, Kroatien, Japan, den USA und Brasilien.

