Allschwil - Die Skan Group wird im laufenden Geschäftsjahr deutlich an den die Umsatz- und Gewinnzielen vorbeischrammen. Statt eines satten Wachstums wird nun ein deutlicher Umsatzrückgang in Aussicht gestellt. Bislang hatte Skan für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum im «mittleren Zehnerbereich» und eine EBITDA-Marge von 14 bis 16 Prozent prognostiziert. Tatsächlich soll es nun einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich geben. Und ...

