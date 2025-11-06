EQS-News: Branicks Group AG
Branicks Group AG: Beständig auf Kurs, Strukturen vereinfacht
Frankfurt, 06.11.2025 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, ist nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 operativ und mit ihrer finanziellen Konsolidierung beständig auf Kurs. Die Vermietungsleistung konnte gegenüber Vorjahr um 18% auf 256.500 qm gesteigert werden bei gleichzeitigem Anstieg der durchschnittlichen Miete pro qm im Eigenbestand auf 10,34 Euro. In dem durch fortwährend hohe geopolitische Unsicherheiten zurückhaltenden Transaktionsmarkt konnten weitere Verkäufe abgeschlossen werden.
Die konzernweiten Strukturen wurden durch die Bündelung des Geschäfts mit institutionellen Investoren bei der VIB Vermögen AG (VIB) gestrafft. Zudem haben Branicks und VIB Ende Oktober angekündigt, einen Prozess zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags von Branicks mit der VIB als beherrschtem Unternehmen einzuleiten. Damit setzt Branicks die Integration der VIB in den Konzern fort. Ziel ist eine schlanke Organisationsstruktur mit kurzen Entscheidungswegen und höherer Kosteneffizienz über die gesamte Branicks Group.
Mit der Rückzahlung von Schuldscheindarlehen in Höhe von 68 Mio. Euro Ende Juli hat Branicks alle in 2025 fälligen Schuldscheindarlehen in Höhe von 293 Mio. Euro getilgt. Im Zuge der Bündelung des Geschäfts mit institutionellen Investoren bei der VIB wurde zudem das am 07.07.2023 von VIB an Branicks gegebene Darlehen in Höhe von rund 300 Mio. Euro abgelöst. Die Funds from Operations (FFO) nach Minderheiten liegen nach neun Monaten bei 33,4 Mio. Euro und damit voll im Plan des prognostizierten FFO-Ergebnisses von 40-55 Mio. Euro. Das Konzernergebnis liegt aufgrund von Einmaleffekten aus transaktionsbedingten Abschreibungen nach neun Monaten mit -160,5 Mio. Euro leicht unter Vorjahr (9M 2024: -153,2 Mio. Euro).
Die Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, Sonja Wärntges, kommentiert:
Meilensteine zum 30. September 2025
Vermietungsleistung - Like-for-like-Mietwachstum
Signifikante Verbesserung des Zinsergebnisses, weiter gesunkene OPEX
Commercial Portfolio
Institutional Business
Bilanz und Immobilienvermögen
Prognose 2025
Fokus auf Rückkehr zu positivem Netto-Ergebnis sowie Konsolidierung
Einladung zur Telefonkonferenz am 06. November 2025
Der Vorstand der Branicks Group AG lädt für den heutigen 06. November 2025 um 10:00 Uhr MEZ zur Präsentation der Ergebnisse des dritten Quartals 2025 ein.
Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen: https://www.webcast-eqs.com/branicks-2025-q3
Über die Branicks Group AG:
Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.
Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.
Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).
Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.
Mehr Informationen unter www.branicks.com
PR-Kontakt Branicks Group AG:
Stephan Heimbach
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1569
pr@branicks.com
IR-Kontakt Branicks Group AG:
Jasmin Dentz
Neue Mainzer Straße 32-36
60311 Frankfurt am Main
Fon +49 69 9454858-1492
ir@branicks.com
Die Branicks Group AG auf einen Blick
3 Zahlen je Aktie (Aktienzahl 30.09.2025: 83.565.510 / 31.12.2024: 83.565.510)
4 inkl. vollständigen Werts des Institutional Business
