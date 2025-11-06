EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/9-Monatszahlen

Branicks Group AG: Beständig auf Kurs, Strukturen vereinfacht



Branicks Group AG: Beständig auf Kurs, Strukturen vereinfacht Hohe Kontinuität im Vermietungsgeschäft

Rückzahlung aller in 2025 fälliger Schuldscheindarlehen und Ablösung des Darlehens der VIB Vermögen erfolgt

Vereinfachte Strukturen nach Bündelung des institutionellen Geschäfts Frankfurt, 06.11.2025 - Die Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, ist nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 operativ und mit ihrer finanziellen Konsolidierung beständig auf Kurs. Die Vermietungsleistung konnte gegenüber Vorjahr um 18% auf 256.500 qm gesteigert werden bei gleichzeitigem Anstieg der durchschnittlichen Miete pro qm im Eigenbestand auf 10,34 Euro. In dem durch fortwährend hohe geopolitische Unsicherheiten zurückhaltenden Transaktionsmarkt konnten weitere Verkäufe abgeschlossen werden. Die konzernweiten Strukturen wurden durch die Bündelung des Geschäfts mit institutionellen Investoren bei der VIB Vermögen AG (VIB) gestrafft. Zudem haben Branicks und VIB Ende Oktober angekündigt, einen Prozess zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags von Branicks mit der VIB als beherrschtem Unternehmen einzuleiten. Damit setzt Branicks die Integration der VIB in den Konzern fort. Ziel ist eine schlanke Organisationsstruktur mit kurzen Entscheidungswegen und höherer Kosteneffizienz über die gesamte Branicks Group. Mit der Rückzahlung von Schuldscheindarlehen in Höhe von 68 Mio. Euro Ende Juli hat Branicks alle in 2025 fälligen Schuldscheindarlehen in Höhe von 293 Mio. Euro getilgt. Im Zuge der Bündelung des Geschäfts mit institutionellen Investoren bei der VIB wurde zudem das am 07.07.2023 von VIB an Branicks gegebene Darlehen in Höhe von rund 300 Mio. Euro abgelöst. Die Funds from Operations (FFO) nach Minderheiten liegen nach neun Monaten bei 33,4 Mio. Euro und damit voll im Plan des prognostizierten FFO-Ergebnisses von 40-55 Mio. Euro. Das Konzernergebnis liegt aufgrund von Einmaleffekten aus transaktionsbedingten Abschreibungen nach neun Monaten mit -160,5 Mio. Euro leicht unter Vorjahr (9M 2024: -153,2 Mio. Euro). Die Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, Sonja Wärntges, kommentiert:

"In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 sind wir mit unserer Finanzstrategie sowie der Straffung und Stärkung unserer Konzernstrukturen konsequent auf Kurs. Auch operativ zeigen wir mit unserem erneut verbesserten Vermietungsgeschäft und der Entwicklung unserer FFO Quartal für Quartal operative Stärke und hohe Verlässlichkeit. In einem engen Transaktionsmarkt haben wir weitere Transkationen der vergangenen Quartale abgeschlossen und für das saisonal transaktionsintensive vierte Quartal eine gut gefüllte Pipeline." Meilensteine zum 30. September 2025

Die Assets under Management als Summe aus Bestandsportfolio und von der Branicks Group betreuten Assets im Rahmen des Institutional Business lagen zum Stichtag 30.09.2025 bei 10,7 Mrd. Euro (30.09.2024: 12,1 Mrd. Euro). In dem sich weiterhin nur zögernd erholenden Transaktionsmarkt konnte die Branicks Group bis Ende September als aktiver Marktteilnehmer acht Verkäufe aus ihrem Commercial Portfolio mit dem Closing abschließen. Nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 hat das Unternehmen ein FFO I-Ergebnis (nach Minderheiten, vor Steuern) von 33,4 Mio. Euro (9M 2024: 36,1 Mio. Euro) erwirtschaftet. Vermietungsleistung - Like-for-like-Mietwachstum

In den beiden großen Asset-Klassen Logistik und Büro hat sich das Vermietungsgeschäft mit einer dynamischen Vermietungsleistung in den ersten neun Monaten 2025 erfolgreich entwickelt. Insgesamt lag die Vermietungsleistung im Berichtszeitraum bei 256.500 qm (9M 2024: 218.000 qm), davon entfielen 113.900 qm auf die Neuvermietung und 142.600 qm auf die Erneuerung bestehender Kontrakte. Die Vermietungsleistung von 256.500 qm entspricht einer annualisierten Miete von 38,2 Mio. Euro. Die annualisierten Mieteinnahmen haben sich im Gesamtportfolio zum Stichtag 30.09.2025 like-for-like um 0,3% erhöht (30.09.2024: +2,0%), im Commercial Portfolio um 1,0%, im Institutional Business um 0,1%. Signifikante Verbesserung des Zinsergebnisses, weiter gesunkene OPEX

Das Zinsergebnis hat sich in den ersten neun Monaten 2025 um mehr als 40% auf 47,5 Mio. Euro verbessert (9M 2024: 84,1 Mio. Euro). Die operativen Kosten des Konzerns lagen nach neun Monaten 2025 dank konsequentem Kostenmanagement mit 45,7 Mio. Euro rund 6% unter Vorjahr (9M 2024: 48,5 Mio. Euro). Commercial Portfolio

Der Marktwert des Commercial Portfolios lag zum Stichtag 30.09.2025 bei rund 2,3 Mrd. Euro (30.09.2024: 3,2 Mrd. Euro). Die Bruttomieteinnahmen aus dem Commercial Portfolio gingen verkaufsbedingt zum 30.09.2025 auf 106,8 Mio. Euro zurück (9M 2024: 129,7 Mio. Euro). Die Nettomieteinnahmen lagen zum 30.09.2025 bei 96,3 Mio. Euro (9M 2024: 112,9 Mio. Euro). Die EPRA-Leerstandsquote betrug zum Stichtag 30.09.2025 aufgrund verkaufsbedingter Einflüsse 9,8% (30.09.2024: 7,0%). Die Green-Building-Quote im Commercial Portfolio lag zum Stichtag bei 50,1%. Institutional Business

Die Assets under Management im Institutional Business lagen zum Stichtag 30.09.2025 bei 8,4 Mrd. Euro (9M 2024: 8,9 Mrd. Euro). Bilanz und Immobilienvermögen

Das Immobilienvermögen der Branicks Group AG hatte Ende September im Commercial Portfolio einen Buchwert von 2.223,9 Mio. Euro (31.12.2024: 2.663,6 Mio. Euro). Der Verschuldungsgrad (LTV) hat sich auf 60,1% verringert (31.12.2024: 61,0%). Der Net Asset Value (NAV) lag bei 781,5 Mio. Euro (31.12.2024: 857,9 Mio. Euro) bzw. 9,35 Euro je Aktie (31.12.2024: 10,27 Euro je Aktie). Der um den vollen Wert des Geschäftsbereichs Institutional Business angepasste Adjusted Net Asset Value (Adjusted NAV) erreichte zum Stichtag 972,5 Mio. Euro bzw. 11,64 Euro je Aktie (31.12.2024: 1.048,9 Mio. Euro bzw. 12,55 Euro je Aktie). Prognose 2025

Die Prognose vom April 2025 für das Geschäftsjahr 2025 bleibt bis auf die Anpassung der Erträge aus dem Immobilienmanagement auf 45-55 Mio. Euro (zuvor: 50-60 Mio. Euro) unverändert. Fokus auf Rückkehr zu positivem Netto-Ergebnis sowie Konsolidierung

Branicks treibt die Transformation in einen profitablen, wertschöpfenden Vermögensexperten konsequent weiter voran. Im strategischen Fokus stehen eine plangemäße weitere Verringerung der Schulden und die kontinuierliche Absenkung des LTV. Bis Ende 2026 plant Branicks in einem sich erholenden Transaktionsmarkt die Rückkehr zu einem Nettogewinn. Einladung zur Telefonkonferenz am 06. November 2025 Der Vorstand der Branicks Group AG lädt für den heutigen 06. November 2025 um 10:00 Uhr MEZ zur Präsentation der Ergebnisse des dritten Quartals 2025 ein.

Zur Teilnahme an der Telefonkonferenz registrieren Sie sich bitte unter: https://webcast.meetyoo.de/reg/b8kyl1fXSoYt Der Webcast (inkl. Replay) ist unter nachfolgendem Link zu erreichen: https://www.webcast-eqs.com/branicks-2025-q3 Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.branicks.com PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com Die Branicks Group AG auf einen Blick Finanzkennzahlen in Mio. Euro 9M 2025 9M 2024 Bruttomieteinnahmen

Nettomieteinnahmen

Erträge aus Immobilienmanagement 106,8

96,3

30,2 129,7

112,9

37,4 Erlöse aus Immobilienverkauf 293,1 367,0 Gewinne aus Immobilienverkauf 10,7 0,5 Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 3,2 5,0 Funds from Operations nach Minderheiten (FFO) 33,4 36,1 Funds from Operations nach Minderheiten

inkl. Verkaufsgewinne (FFO II)

44,1

36,6 EBITDA 90,3 108,1 EBIT -130,5 -82,6 Konzernergebnis -160,5 -153,2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 21,4 43,5 Finanzkennzahlen je Aktie in Euro1 9M 2025 9M 2024 FFO nach Minderheiten 0,40 0,43 FFO II (inkl. Verkaufsgewinne) nach Minderheiten 0,53 0,44 Konzernergebnis nach Minderheiten -1,63 -1,53 Bilanzkennzahlen in Mio. Euro 30.09.2025 31.12.2024 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 2.223,9 2.663,6 Eigenkapital 950,8 1.128,5 Finanzschulden (inkl. IFRS 5) 1.838,7 2.307,7 Bilanzsumme 3.057,5 3.741,6 Loan-to-Value (LtV) in %2 60,1 61,0 Adjusted LTV2, 4 56,1 57,5 NAV (je Aktie in Euro)3 9,35 10,27 Adjusted NAV (je Aktie in Euro)3, 4 11,64 12,55 Operative Kennzahlen (gesamte Plattform) 30.09.2025 31.12.2024 Anzahl Immobilien 273 317 Assets under Management in Mrd. Euro 10,7 11,6 Mietfläche in qm 3.718.638 4.096.179 Vermietungsleistung in qm 256.500 387.700 Operative Kennzahlen (Commercial Portfolio) 30.09.2025 31.12.2024 Annualisierte Mieteinnahmen in Mio. Euro 125,6 147,7 EPRA-Leerstandsquote in % 9,8 7,4 Ø-Mietlaufzeit in Jahren 4,3 4,6 Ø-Miete in Euro pro qm 10,34 10,2 Bruttomietrendite in % 5,4 5,4





1 Zahlen je Aktie (Aktienzahl 9M 2025: 83.565.510 / 9M 2024: 83.565.510)

2 bereinigt um Warehousing 3 Zahlen je Aktie (Aktienzahl 30.09.2025: 83.565.510 / 31.12.2024: 83.565.510) 4 inkl. vollständigen Werts des Institutional Business



