Die Redcare Pharmacy-Aktie fällt immer weiter, scheinbar ohne die Aussicht auf Erholung. Doch wie tief kann es mit dem MDAX-Konzern jetzt noch gehen? Und ist die aktuelle Kursschwäche eine Kaufchance? Short-Quote steigt immer weiter Mit Blick auf die aktuellen Kurse der Aktie von Redcare Pharmacy dürfte sich so mancher Anleger fragen, warum die Papiere trotz guter Ergebnisse immer weiter fallen. Wirklich klar ist dies nicht. Laut dpa-afx verwies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de