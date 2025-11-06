Die Aktie von Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) befindet sich weiter auf dem absteigenden Ast und wurde am Mittwoch auf ein neues 52-Wochen-Tief durchgereicht. Neben anhaltenden Konkurrenzsorgen belasten auch Medienberichte über die elektronische Rezeptierung in Deutschland. Eine Umstellung könnte für Probleme sorgen.Laut der Branchenwebseite apotheke adhoc warnen Ärzte vor Chaos beim E-Rezept. Denn zum Jahreswechsel solle das Verschlüsselungsverfahren für die Telematikinfrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär