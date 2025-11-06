Die Aktie von Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) befindet sich weiter auf dem absteigenden Ast und wurde am Mittwoch auf ein neues 52-Wochen-Tief durchgereicht. Neben anhaltenden Konkurrenzsorgen belasten auch Medienberichte über die elektronische Rezeptierung in Deutschland. Eine Umstellung könnte für Probleme sorgen.Laut der Branchenwebseite apotheke adhoc warnen Ärzte vor Chaos beim E-Rezept. Denn zum Jahreswechsel solle das Verschlüsselungsverfahren für die Telematikinfrastruktur ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.