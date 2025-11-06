Kanadas neuer Technologie-Champion: Telescope erhält bis zu 3,36 Mio. $ staatliche Förderung zur Revolutionierung der Lithiumverarbeitung

Anzeige / Werbung

Hin und wieder erhält ein kleines Unternehmen eine staatliche Unterstützung, die alles verändert. Für Telescope Innovations ist genau dieser Moment jetzt gekommen.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser,



am Rande des G7-Treffens der Energie- und Umweltminister in Toronto verkündete Kanadas Energieminister Tim Hodgson, dass Telescope Innovations Corp. eine vorläufige Zusage über bis zu 3,36 Mio. CAD an staatlicher Förderung erhalten hat, um seine KI-gestützten Lithium-Verarbeitungstechnologien weiterzuentwickeln.

Das ist weit mehr als nur ein Zuschuss - es ist ein Vertrauensvotum auf höchster Ebene der kanadischen Energie- und Innovationspolitik.

Nationale Anerkennung: Ottawa stärkt einen kanadischen Deep-Tech-Pionier

Zwei große Bundesprogramme unterstützen die Arbeit von Telescope:

1. NRC IRAP-Programm - bis zu 319 200 $ bewilligt

Über das Industrial Research Assistance Program (IRAP) des National Research Council of Canada erhält Telescope sowohl Beratungsleistungen als auch direkte Fördermittel, um seine ReCRFT-Technologie zur Lithiumcarbonat-Kristallisation zu demonstrieren - ein System, das Lithium aus Batterie-Recycling-Abfällen zurückgewinnt.

Dieses Projekt ist Teil einer kanadisch-britischen Initiative für kritische Mineralien und vernetzt Telescopes Clean-Tech-Expertise mit globalen Forschungsprogrammen.

Ziel: internationale Führungsrolle beim zirkulären Lithium-Recycling und Reduktion von Abfällen in der globalen Batterie-Lieferkette.



2. NRCan-Programm für kritische Mineralien - bis zu 3,04 Mio. $ vorläufig bewilligt

Über Natural Resources Canada (NRCan) und das Critical Minerals Research, Development and Demonstration Program (CMRDD) wurde Telescope vorläufig 3,04 Mio. $ zugesprochen, um sein DualPure-Verfahren zur Lithium-Sulfid-Produktion zu skalieren und zu pilotieren.

Dieses patentierte Niedrigtemperatur-Verfahren für Li2S - ein zentrales Material für Festkörperbatterien - könnte eine lokale, hochreine Lieferkette schaffen, die die strategische Unabhängigkeit Kanadas und seiner Verbündeten bei Batteriematerialien stärkt.

"Wir schätzen das Vertrauen und die Unterstützung von NRC und NRCan außerordentlich", sagte Henry Dubina, CEO von Telescope Innovations.

"Diese Investitionen, kombiniert mit unserem KI- und Automatisierungs-basierten Entwicklungsmodell, ermöglichen es uns, kanadische Spitzentechnologie rasch in reale Prozesse umzusetzen, die die Energiewende unterstützen."

G7-Rückendeckung: staatliche Förderung auf höchster Ebene

Minister Hodgson machte deutlich, dass es hier um mehr geht als nur um ein einzelnes Unternehmen - es geht um strategische nationale Fähigkeiten.

"Forschung und Entwicklung stehen im Zentrum resilienter und nachhaltiger Lieferketten für kritische Mineralien. Über den G7-Aktionsplan für kritische Rohstoffe arbeiten wir mit internationalen Partnern an innovativen Projekten - wie jenen von Telescope Innovations - die Umweltauswirkungen reduzieren, die Produktion maximieren und die Wettbewerbsfähigkeit Kanadas und seiner Verbündeten stärken", so Minister Hodgson.

Claude Guay, Parlamentarischer Sekretär des Energieministers, ergänzte:

"Mit internationalen Partnern und innovativen Unternehmen wie Telescope Innovations beschleunigen wir Durchbrüche entlang der gesamten Wertschöpfungskette - von der Exploration bis zur Verarbeitung - um nachhaltige, wettbewerbsfähige und weltweit relevante Lösungen zu schaffen."

Diese Aussagen zeigen: Telescope ist Teil der nationalen Strategie Kanadas für saubere Energie und kritische Mineralien.

Stärkung der Batterie-Lieferkette

Warum ist das so bedeutend?

Weil Lithium das Herzstück moderner Energiespeicherung ist - doch seine effiziente, saubere und lokale Verarbeitung gehört zu den größten globalen Herausforderungen.

Telescopes ReCRFT- und DualPure-Technologien adressieren dieses Problem direkt:

ReCRFT (Lithium-Carbonat-Rückgewinnung & Kristallisation):

Gewinnt hochreines Lithiumcarbonat aus Batterie-Abfallströmen - entscheidend für das Recycling in der Kreislaufwirtschaft.

Gewinnt hochreines Lithiumcarbonat aus - entscheidend für das Recycling in der Kreislaufwirtschaft. DualPure (Niedrigtemperatur-Lithium-Sulfid-Produktion):

Produziert Li2S, das Schlüsselmaterial für Festkörperbatterien, mit geringerem Energieaufwand und weniger Emissionen.

Telescope schließt den Kreis: Es recycelt Lithium aus Altbatterien und produziert hochwertige Vorprodukte für die nächste Batteriegeneration - eine doppelte Lösung für eine doppelte Herausforderung.

Und Ottawa hat das erkannt.

KI + Automatisierung: Telescopes entscheidender Vorteil

Die Förderung dreht sich nicht nur um Chemie - sondern um die Art, wie Telescope Innovation schafft.

Alle Lithium-Programme des Unternehmens laufen über eine intelligente Laborautomatisierungs-Infrastruktur, die auf Self-Driving Labs und Machine-Learning-gestützte Prozesssteuerung setzt.

Das bedeutet:

Experimente werden durch robotische Systeme ausgeführt.

ausgeführt. Ergebnisse werden in Echtzeit analysiert .

. KI-Algorithmen passen Parameter fortlaufend an und optimieren sie.

Diese Schleife aus Automatisierung + Analytik + KI erlaubt Telescope eine bis zu zehnfach schnellere Entwicklung als herkömmliche Laborverfahren - bei deutlich geringeren Kosten vom Konzept bis zur industriellen Skalierung.

"Diese Investitionen ermöglichen es uns, Innovation in Wirkung zu verwandeln", sagte Dubina.



"Wir entwickeln Technologien, die Batteriematerialien sauberer, sicherer und bereit für die nächste Generation von Energiesystemen machen."



Warum diese Nachricht für Anleger entscheidend ist

Für Telescope ist dies ein Wendepunkt, der alle Kriterien erfüllt, nach denen Investoren suchen:

Staatliche Validierung - offizielle Unterstützung durch zwei der renommiertesten Forschungsbehörden Kanadas.

Strategische Einbettung - direkter Bezug zum G7-Aktionsplan für kritische Mineralien.

Risikominimierte Innovation - nicht-verwässernde Finanzierung für Technologie-Skalierung.

Zwei Märkte - Lithium-Recycling und Festkörper-Batteriematerialien.

KI-beschleunigte Entwicklung - ein datengetriebenes Modell mit exponentieller Effizienz.

In Summe hat sich Telescope von einem vielversprechenden Deep-Tech-Player zu einem national anerkannten Eckpfeiler der kanadischen Clean-Tech-Landschaft entwickelt.

Schnelle Umsetzung, reales Momentum

Allein im vergangenen Jahr:

ReCRFT entwickelte sich vom Forschungskonzept zur Demonstration .

entwickelte sich vom Forschungskonzept zur . DualPure bewegt sich auf Pilotmaßstab und Kommerzialisierung zu.

bewegt sich auf zu. Beide Prozesse nutzen das Automation-First-Modell von Telescope, um Daten in Echtzeit zu generieren und Skalierung drastisch zu beschleunigen.

Ein außergewöhnliches Tempo - besonders für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nur 30 Millionen CAD.

Während private KI-Wissenschaftsunternehmen wie Lila Sciences mit 1,3 Milliarden $ bewertet werden, bleibt Telescope der einzige börsennotierte Zugang zu diesem Zukunftsfeld der KI-gesteuerten Prozesschemie-Automatisierung.

Genau in dieser Bewertungslücke liegt die Chance.

Das perfekte Zusammenspiel von KI, Energie und Politik

Das Timing könnte kaum besser sein.

Die weltweite Nachfrage nach Lithium-Sulfid und batteriefähigem Lithiumcarbonat steigt rasant, da die EV-Industrie auf Festkörper-Batterietechnologie umstellt - doch Produktion und Lieferketten hinken hinterher.

Parallel investieren Regierungen Milliarden, um eigene Lieferketten abzusichern.

Telescope steht genau an dieser Schnittstelle - zwischen KI-Automatisierung, Energiepolitik und strategischen Rohstoffen.

Mit direkter Regierungsunterstützung erhält Telescopes Technologie-Roadmap nun Glaubwürdigkeit und Geschwindigkeit zugleich.

Die asymmetrische Deep-Tech-Chance

Wenn Regierungen Innovation auf diesem Niveau fördern, spekulieren sie nicht - sie investieren in Zukunftsfähigkeit.

Für Telescope Innovations markiert dies einen Meilenstein, der Risikoprofil, Reputation und Bewertungs-Potenzial fundamental verändert.

Mit

einem wissenschaftlichen Team auf Nobelpreis-Niveau ,

, Blue-Chip-Partnern wie METTLER TOLEDO, Pfizer und Standard Lithium,

wie METTLER TOLEDO, Pfizer und Standard Lithium, einem wachsenden Patentportfolio und

und jetzt staatlicher Förderung zur Skalierung der Lithium-Technologien,

entwickelt sich Telescope zu einem der strategisch wichtigsten Deep-Tech-Unternehmen Kanadas.

Bei einer Marktkapitalisierung von nur 30 Millionen CAD bietet Telescope einen einzigartigen börsennotierten Zugang zur KI-getriebenen, automatisierten Clean-Energy-Revolution.

Die Zukunft der Batteriematerialien - und vielleicht der Wissenschaft selbst - wird autonom.

Und Telescope Innovations (WKN: A3DJ9K | SYM: J4U) baut die Maschinen, die sie möglich machen.

