EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Halbjahresergebnis

Bastei Lübbe legt im zweiten Quartal 2025/2026 deutlich zu und bestätigt ambitionierte Jahresprognose



06.11.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News



Bastei Lübbe legt im zweiten Quartal 2025/2026 deutlich zu und bestätigt ambitionierte Jahresprognose

Konzernumsatz 57,0 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025/2026 bei zweistelliger EBIT-Marge

Digitalanteil vom Gesamtumsatz steigt im Berichtszeitraum auf 34 Prozent

Jahresprognose 2025/2026 bestätigt: Konzernumsatz zwischen 120 und 125 Millionen Euro und Konzern-EBIT von 14,0 bis 16,0 Millionen Euro erwartet

Köln, 6. November 2025. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikums-Verlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0 ) verzeichnete im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 erwartungsgemäß eine stark ansteigende Geschäftsdynamik. Maßgeblich dafür waren attraktive Neuerscheinungen mehrerer Bestsellerautoren. Im Halbjahreszeitraum von April bis September 2025 erwirtschaftete das Unternehmen dadurch einen Konzernumsatz in Höhe von 57,0 Millionen Euro. Das Konzern-EBIT im Berichtszeitraum belief sich auf 5,9 Millionen Euro, die EBIT-Marge lag entsprechend bei 10,4 Prozent.



Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: "Wie avisiert verleihen uns die Neuerscheinungen unserer Bestsellerautoren im Jahresverlauf großen Schwung und so schauen wir mit großer Zuversicht und Entschlossenheit auf das zweite Halbjahr mit dem anstehenden Weihnachtsgeschäft. Wir werden unseren Wachstumspfad fortsetzen und bestätigen unsere ambitionierte Prognose für das Gesamtjahr."



Der Digitalanteil am Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2025/2026 auf 34 Prozent (Vorjahr: 32 Prozent), getrieben durch erfolgreiche Entwicklungen sowohl bei Audio- als auch bei eBook-Produktionen. Der Umsatzanteil der Community-getriebenen Geschäftsmodelle lag mit 28 Prozent unter dem außergewöhnlich starken Vorjahreswert von 42 Prozent, insbesondere aufgrund der erwartungsgemäß starken Performance von Blockbuster-Veröffentlichungen in anderen Bereichen.



Digitale Produkte und Neuerscheinungen von Bestsellerautoren bringen Geschäft in Schwung In einem weiterhin angespannten Gesamtumfeld erzielte die Bastei Lübbe AG im ersten Halbjahr 2025/2026 im Segment "Buch" Umsätze von 53,4 Millionen Euro (Vorjahr: 53,0 Millionen Euro). Insbesondere im zweiten Quartal sorgten attraktive Neuerscheinungen für eine positive Dynamik, während die Community-Label "One" und "LYX" erwartungsgemäß nicht an das außergewöhnlich starke Vorjahresniveau anknüpfen konnten. Das Segment-EBIT lag mit 5,4 Millionen Euro (Vorjahr: 8,5 Millionen Euro) im Rahmen der Erwartungen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiert hauptsächlich aus der veränderten Zusammensetzung des Umsatzes, die im Vorjahr von überdurchschnittlich profitablen Produkten geprägt war. Im Segment "Romanhefte" wurde im Berichtszeitraum ein Umsatz von 3,6 Millionen Euro verglichen mit 3,5 Millionen Euro im Vorjahr erzielt. Das Segment-EBIT lag im ersten Halbjahr stabil bei 0,5 Millionen Euro.



Ergebnisentwicklung im Rahmen der Erwartungen Der Materialaufwand von 29,9 Millionen Euro entwickelte sich im Berichtszeitraum auf Basis der veränderten Umsatzzusammensetzung deutlich überproportional zum Umsatz, was in einer höheren Materialaufwandsquote resultierte. Der Personalaufwand stieg von 10,9 Millionen Euro im Vorjahr auf 11,2 Millionen Euro. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen von 9,6 Millionen Euro im Vorjahr auf 10,2 Millionen Euro, getrieben durch gezielte höhere Vertriebs- und Werbeaufwendungen. Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich in den ersten sechs Monaten 2025/2026 auf 5,8 Millionen Euro (Vorjahr: 8,7 Millionen Euro). Das den Anteilseignern der Bastei Lübbe AG zuzurechnende Konzernperiodenergebnis lag im Berichtszeitraum bei 3,9 Millionen Euro (Vorjahr: 5,8 Millionen Euro). Das Ergebnis pro Aktie betrug dementsprechend 0,30 Euro (Vorjahr: 0,44 Euro). Die Konzernbilanzsumme stieg zum 30. September 2025 auf 121,1 Millionen Euro gegenüber 114,3 Millionen Euro zum Bilanzstichtag 31. März 2025. Der den Aktionären des Mutterunternehmens zurechenbare Anteil am Eigenkapital lag zum 30. September 2025 mit 67,9 Millionen Euro leicht unter dem Wert vom 31. März 2025 (68,7 Millionen Euro). Dem Periodenergebnis von 3,9 Millionen Euro stand dabei die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2024/2025 in Höhe von 4,8 Millionen Euro gegenüber.



Prognose für das Geschäftsjahr bestätigt Positive Impulse für das laufende zweite Halbjahr 2025/2026 verspricht das hochkarätige Programm aus aktuellen und bevorstehenden Neuerscheinungen, darunter Werke internationaler und nationaler Bestsellerautoren wie Dan Brown, Ken Follett, Jeff Kinney und Rebecca Gablé. Im Bereich der Community-getriebenen Geschäftsmodelle führt Mona Kasten ihre Erfolgsreihe "Scarlet Luck" fort. Zudem startet am 7. November die zweite Staffel der Serienadaption von "Maxton Hall". Hinzu kommen neue Reihen der deutschen Erfolgsautorinnen Lena Kiefer und Laura Kneidl, Neuerscheinungen von Paluten und Carmushka bei Community Editions sowie die Titel internationaler TikTok-Phänomene wie Ana Huang, Hannah Grace und Brittainy Cherry. In Kombination mit den neuen Verlagsmarken Grau und Pfaueninsel sowie zahlreichen Bestseller-Hörbuchproduktionen bei Lübbe Audio sollte der Geschäftsverlauf im zweiten Halbjahr weiter an Dynamik gewinnen. Entsprechend der Darstellung im Geschäftsbericht 2024/2025 behält der Vorstand seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 unverändert bei. Demnach werden ein Konzernumsatz in Höhe von 120 bis 125 Millionen Euro sowie ein EBIT zwischen 14,0 und 16,0 Millionen Euro erwartet. Der Halbjahresfinanzbericht zu den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 der Bastei Lübbe AG ist unter www.bastei-luebbe.de verfügbar.



Über Bastei Lübbe AG: Die Bastei Lübbe AG ist die führende unabhängige Verlagsgruppe in Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Köln ist auf die Publikation von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit hochwertiger populärer Unterhaltung fokussiert sowie auf periodisch erscheinende Romanhefte. Insgesamt gehören zum Unternehmen mehr als 14 Verlagsmarken. Bastei Lübbe versteht sich als Innovationstreiber der Branche und hat unter anderem mehrere stark wachsende community-getriebene Geschäftsmodelle erfolgreich aufgebaut. Im Bereich der Digitalmedien gehört die Bastei Lübbe AG ebenfalls zu den Vorreitern und produziert tausende Audio- und eBooks, die über alle digitalen Verwertungskanäle vertrieben werden. Der Konzern erzielt einen Jahresumsatz von über 114 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2024/2025). Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.



Kontakt Bastei Lübbe AG: Barbara Fischer

Beratung Kommunikation/Investor Relations

Telefon: +49 (0)221 8200 2580

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de



06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News