Eine verbesserte Abverkaufsstruktur, zusätzliche Produktivitätsgewinne und Kostendisziplin ließen das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) überproportional auf etwa 434 Mio. € steigen (+18 %, 9M/2024: 370 Mio. €). Dies entspricht einer verbesserten bereinigten EBITDA-Marge von 23,6 % auf Gruppenebene (9M/2024: 21,9 %) und 24,8 % in Europa (9M/2024: 23,1 %). Mit dem Übergang von der Integrationsphase in die Transformationsphase hat Fielmann USA die bereinigte EBITDA-Marge in den ersten neun Monaten des Jahres nahezu verdoppelt. Sie erreichte 13,9 % (9M/2024: 7,3 %). Wir erwarten, dass sich die Profitabilität in den USA in den kommenden Quartalen weiter verbessert.
Q3/2025
Ursprüngliche Ziele der Vision 2025 werden deutlich übertroffen
Ausblick auf das Gesamtjahr 2025
