Zürich - Die Adecco Group ist im dritten Quartal 2025 auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Der Peronaldienstleister schnitt besser ab als der Hauptkonkurrent Randstad und steht damit vor der Rückeroberung der weltweiten Marktführerschaft. Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte und die unterschiedliche Zahl der Arbeitstage - wuchs Adecco um 3,4 Prozent. Damit gelang dem Schweizer Jobvermittler nach sechs Quartalen erstmals wieder ein Wachstum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab