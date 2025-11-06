NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,10 Euro auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag könnte für die Aktien wegweisend werden angesichts des KI-Potenzials der Finnen, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das Management dürfte sowohl die Chancen als auch die Produkte und Kunden näher beleuchten. Im Festnetzbereich gehe es um die Frage der Nachhaltigkeit des zuletzt gesehenen Wachstums./ag/gl



