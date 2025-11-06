Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 06.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz explodiert um 20% nach Mega-Deal mit NASDAQ-Werberiesen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 870737 | ISIN: FI0009000681 | Ticker-Symbol: NOA3
Xetra
05.11.25 | 17:35
5,980 Euro
+0,10 % +0,006
Branche
Telekom
Aktienmarkt
OMX Helsinki 25
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
NOKIA OYJ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NOKIA OYJ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,8925,90008:37
5,8905,90208:37
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
NOKIA
NOKIA OYJ Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
NOKIA OYJ5,980+0,10 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.