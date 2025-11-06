In den zurückliegenden Monaten haben sich viele Wasserstoff-Aktien von ihren Tiefständen lösen können. Dazu gehören auch die Anteile der laufenden AKTIONÄR-Empfehlungen ITM Power und PowerCell. Und Nel? Um das Papier des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten ist es zuletzt sehr ruhig geworden. Umso mehr Strahlkraft könnte ein neuer Großauftrag entfalten.Laut einer Mitteilung vom Mittwochabend konnte Nel eine feste (!) Order von Kaupanes Hydrogen AS und HyFuel AS in Heimatmarkt Norwegen erhalten. ...

