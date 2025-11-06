Nach jahrelanger Bauzeit ist es nun so weit: Der Chemieriese BASF beginnt nun in den ersten Anlagen in seinem neuen Verbundstandort in Zhanjiang mit der Produktion. Dies teilte der DAX-Konzern gestern mit. Schrittweise sollen nun immer mehr einzelne Anlagen des bislang größten Einzelinvestitionsprojekts in der Firmengeschichte ebenfalls in Betrieb genommen werden.BASF will mit dem höheren Output für Basischemikalien die steigende Nachfrage in China und der gesamten Asien-Pazifik-Region künftig besser ...

