© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Chiang Ying-ying

Nvidia-Chef Jensen Huang warnt, dass China im Wettlauf um künstliche Intelligenz kurz davor steht, die USA zu überholen und mahnt zur Kursänderung.Die globale Vorherrschaft in der Künstlichen Intelligenz wird zunehmend zur Machtfrage zwischen den USA und China. Der Chef des US-Chipriesen Nvidia, Jensen Huang, warnt davor, dass China die Vereinigten Staaten im Rennen um die globale Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) überholen werde. Das berichtete die Financial Times unter Berufung auf Aussagen Huangs beim Future of AI Summit in London. "China wird das KI-Rennen gewinnen", sagte Huang. "Wie ich schon lange sage, ist China in Sachen KI nur Nanosekunden hinter Amerika." Huang: …