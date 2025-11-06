NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 34 auf 38 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Strukturelle Fortschritte der Schweizer würden noch nicht angemessen honoriert, schrieb Anke Reingen am Mittwochabend im Nachgang jüngster Zahlen. Stattdessen konzentrierten sich die Anleger auf die Risiken./rob/ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:57 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 00:45 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: CH0244767585

