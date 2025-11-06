Zürich - Das Immobilienunternehmen Züblin hat im ersten Halbjahr 2025/26 (per Ende September) unter anderem mehr Büroflächen vermietet. Für potenzielle Zukäufe sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt. Der Mietertrag stieg in der Periode von April bis September 2025 um 13,2 Prozent auf 4,9 Millionen Franken, wie Züblin am Donnerstag mitteilte. Grund dafür waren Neuvermietungen und die Zahlung einer im Vorjahr abgeschriebenen Mietforderung. Dadurch ...

