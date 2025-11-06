DJ Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn - Rendite überrascht positiv

DOW JONES--Die hohe Nachfrage nach Wehrtechnik hat Rheinmetall im dritten Quartal einen höheren Erlös und Gewinn beschert. Das operative Ergebnis kletterte deutlich überproportional zum Umsatz, sodass die Rendite noch stärker kletterte als ohnehin von Analysten erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Rheinmetall.

Wie der im DAX notierte Konzern mitteilte, kletterte der Umsatz auf 2,780 Milliarden von 2,453 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis erreichte im dritten Quartal 360 Millionen nach 302 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die entsprechende Rendite stieg auf 12,9 von 12,3 Prozent. Analysten hatten dem Düsseldorfer Konzern nur 12,6 Prozent Marge zugetraut.

Für das laufende Jahr bekräftigte Rheinmetall den Ausblick. Der Konzernumsatz soll um 25 bis 30 Prozent steigen. Ausgehend von dieser Umsatzprognose rechnet der Konzern mit einer Verbesserung des operativen Ergebnisses und einer operativen Ergebnismarge von rund 15,5 Prozent nach 15,2 Prozent im Vorjahr.

