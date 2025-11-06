Tesla steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung: Die Aktionäre stimmen am Donnerstagabend (22.00 Uhr MEZ) über ein neues milliardenschweres Vergütungspaket für Elon Musk ab. Wird es angenommen, könnte der Tesla-Chef über die kommenden Jahre Aktien im Wert von bis zu einer Billion Dollar erhalten - vorausgesetzt, der Konzern erreicht ehrgeizige Ziele.Dazu zählen eine Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen Dollar, die Produktion von 20 Millionen Fahrzeugen jährlich sowie der Einsatz von einer ...

