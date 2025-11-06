Heute Morgen hat nun auch die Commerzbank ihre Bücher geöffnet und Einblicke in den Verlauf des dritten Quartals präsentiert. Für die erfolgsverwöhnten Anleger der Frankfurter Bank könnte es im Anschluss an die Zahlen zu einem Dämpfer kommen, denn eine positive Überraschung blieb aus.In den letzten Jahren, seit dem Beginn des Konzernumbaus 2021, überraschte die Commerzbank häufig positiv und übertraf die Markterwartungen. Das jüngste Zahlenwerk bildet hier jedoch eine Ausnahme.Bei den Erträgen lag ...

