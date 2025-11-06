Hanau - Unbekannte Täter haben am Mittwoch in Hanau fast 50 Fahrzeuge sowie Briefkästen und Hauswände mit Blut beschmiert. Nach Angaben der Polizei Südosthessen wurden die schaurigen Schmierereien am Abend entdeckt, viele der Autos waren mit Hakenkreuzen verunstaltet worden.



Auslöser der Ermittlungen war ein Hinweis eines Anwohners gegen 22:40 Uhr, der eine rötliche Flüssigkeit auf der Motorhaube seines Wagens entdeckt hatte. Die Polizei fand im weiteren Umfeld zahlreiche weitere beschmierte Objekte. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Taten nach 16 Uhr verübt worden sein.



Laut Polizei handelt es sich bei der verwendeten Substanz nach ersten Tests um menschliches Blut. Die Herkunft des Blutes ist noch unklar, verletzte Personen sind bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.





