St.Gallen - Schweizer Unternehmen sehen in einer von Handelskonflikten geprägten Welt nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Die Manager hoffen unter anderem auf stabile bilaterale Beziehungen mit der EU und den Abschluss von Freihandelsabkommen etwa in Asien. Rund 60 Prozent der Firmen sehen laut dem am Donnerstag publizierten «Chancenreport Schweiz» von Raiffeisen Schweiz im derzeit fragilen Umfeld Chancen. Diese ergäben sich etwa durch die Erschliessung ...

