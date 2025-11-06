Amsterdam / Chiasso - Lastminute hat nach dem bereits zweistelligen Wachstum im ersten Halbjahr weiter an Tempo gewonnen. Auch bei der Profitabilität legte der Online-Reiseanbieter zu und erhöhte entsprechend den Ausblick. Zudem gab die Gruppe neu Ziele bis 2028 bekannt. Im für die Reisebranche wichtigen Sommerquartal setzte Lastminute 101,3 Millionen Euro um, wie aus der Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Das sind 17 Prozent mehr als vor einem ...

