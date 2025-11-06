Robinhood überrascht mit einem starken Quartal: Der Umsatz verdoppelt sich, der Gewinn übertrifft die Erwartungen deutlich. Mit neuen Geschäftsfeldern und wachsender Vermögensverwaltung rückt der einstige Meme-Broker in die Liga der großen US-Finanzplattformen auf. Robinhood hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als von der Wall Street erwartet. Der Online-Broker, der sich vom Meme-Phänomen zur ernstzunehmenden Finanzplattform entwickelt hat, legte einen weiteren beeindruckenden Quartalsbericht vor - und verdoppelte dabei seinen ...

