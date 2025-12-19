© Foto: Titgemeyer - osnapix

Die Kryptohandelplattform dringt mit Aktienhandel, Prognosemärkten und Tokenisierung in neue Geschäftsfelder vor. Damit wächst nicht nur die Produktpalette, sondern auch die Fantasie für die Aktie. Coinbase setzt zu einem strategischen Befreiungsschlag an. Das Unternehmen öffnet seine US-App für den Aktienhandel und ermöglicht es Nutzern erstmals, Wertpapiere direkt innerhalb der Plattform zu kaufen und zu verkaufen. Bezahlt wird dabei mit einem an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin. Der Schritt markiert eine klare Abkehr vom bisherigen Fokus auf den reinen Kryptohandel hin zu einer breiter aufgestellten Finanzplattform. Robinhood dürfte sich über den Vorstoß ordentlich ärgern. Voller …