Ritterschlag für Ceres Power: Goldman Sachs nimmt den aufstrebende Energy-Player in seine European Conviction List auf. Börsenexperte Florian Söllner hatte die vielversprechende Aktie bereits am 26. September (Ausgabe 34/25) im Hot Stock Report vorgestellt. Seitdem explodierte der Kurs um rund 165 Prozent. Neue Top-Trade-Chancen gibt es in der brandneuen Hot-Stock-Report-Ausgabe. Besonders spannend: ein Hidden-Chip-Player mit frischem TFA-Signal, der auch im Zukunftsfeld Quantencomputer-Technologie ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.