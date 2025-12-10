Im November erzielten einige Energieunternehmen beeindruckende Kursgewinne. Warum Aktien von Ceres Power und Vestas jetzt zu den Top-Performern gehören und was hinter den Aufschwüngen steckt. Ein Blick auf die Gewinner! Ceres Power, ein britisches Unternehmen, verzeichnete im November einen beeindruckenden Kursanstieg von 38,4 Prozent, nachdem eine Lizenzvereinbarung mit dem chinesischen Maschinen- und Energieunternehmen Weichai Power bekannt gegeben wurde. Die Aktien stiegen am Tag der Bekanntgabe um 20 Prozent. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.