NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis sei gerade noch ausreichend, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in der ersten Einschätzung. Das schwierige Umfeld im Bereich der Wasch- und Reinigungsmittel habe sich weiterhin negativ auf die Geschäftsentwicklung von Henkel ausgewirkt. Im Consumer-Bereich habe das Umsatzwachstum daher etwas unter den Erwartungen gelegen./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:56 / EST



