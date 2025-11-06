Forscher:innen des Fraunhofer IWU entwickeln ein Batteriegehäuse aus Aluminiumschaum. Es soll Hochvoltspeicher in batterieelektrischen Autos bei Crashs, vor Kälte und Steinen oder Streusalz schützen. Zudem kann es Wärme gut abführen. Auf der Battery Show North America Anfang Oktober in Detroit präsentierten das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU und der Automobilzulieferer Amsted Automotive ein integral konstruiertes Batteriegehäuse mit Aluminium-Aluminiumschaum-Sandwiches ...

