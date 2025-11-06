DJ Zurich Insurance Group wächst in allen Geschäftsbereichen

DOW JONES--Die Zurich Insurance Group ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres in allen Geschäftsbereichen gewachsen. Die Schaden- und Unfallversicherung erzielte Unternehmensangaben zufolge Bruttoprämien in Rekordhöhe von 38,9 Milliarden US-Dollar. Der Anstieg um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr war getrieben von "außergewöhnlichem" Wachstum im Privatkundengeschäft und einer weiterhin positiven Dynamik im Firmenkundengeschäft.

Die Lebensversicherung setzte ihr profitables Wachstum den weiteren Angaben zufolge fort und steigerte die Bruttoprämien um 11 Prozent auf 26,8 Milliarden Dollar. Hier sorgte vor allem das Geschäft mit kapitaleffizienten Spar- und Vorsorgeschutzprodukten für Schub. Bei Farmers Exchanges legten die Bruttoprämien dank eines starken Wachstum im Neugeschäft und einer höheren Kundenbindung um 5 Prozent auf 22,6 Milliarden Dollar zu.

"Die Dynamik bleibt in allen unseren Geschäftsbereichen stark, was auf hervorragende Ergebnisse im Privatkundengeschäft, ein profitables Prämienwachstum in der Lebensversicherung sowie ein beschleunigtes Wachstum bei der Anzahl abgeschlossener Versicherungsverträge bei Farmers zurückzuführen ist. Unser führendes Firmenkundengeschäft ist nach wie vor hoch profitabel. Zugleich profitieren wir aufgrund unseres Fokus auf die Bereiche Middle Market und Specialty von langfristigen Wachstumstrends wie Investitionen in Infrastruktur und technologiebezogene Bauvorhaben", sagte Chief Financial Officer Claudia Cordioli.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 02:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.