Hiermit gibt die Fresenius SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort: https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort: https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

Ort: https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026

Ort: https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations





