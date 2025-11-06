EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fresenius SE & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Fresenius SE & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte für das Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort: https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026
Ort: https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort: https://www.fresenius.com/de/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort: https://www.fresenius.com/financial-reports-and-presentations
