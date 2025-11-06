© Foto: CFOTO - CFOTOLucid rutscht tiefer in die Verlustzone und senkt erneut seine Produktionsziele. Trotz saudischer Milliardenhilfe kämpft der US-E-Autobauer mit Problemen beim neuen SUV Gravity. Die Aktie fällt nachbörslich.Im dritten Quartal meldete der US-amerikanische Luxus-Elektroautohersteller einen Verlust von 978,4 Millionen US-Dollar bzw. 3,31 US-Dollar je Aktie. Bereinigt um Sondereffekte belief sich das Minus auf 2,65 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten lediglich mit einem Verlust von 2,27 US-Dollar je Aktie gerechnet. Zwar kletterte der Umsatz um 68 Prozent auf 336,6 Millionen US-Dollar, er blieb jedoch ebenfalls hinter den Prognosen zurück. Lucid senkte zudem erneut seine Produktionsziele. …Den vollständigen Artikel lesen ...
