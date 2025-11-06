Der E-Auto-Hersteller Lucid Motors erzielte im dritten Quartal 2025 einen Umsatz von 336,6 Millionen US-Dollar, ein Plus von 68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz dieses Wachstums korrigierte das Unternehmen seine Produktionsprognose für dieses Jahr erneut nach unten auf rund 18.000 Einheiten. Die Lucid Group meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 336,6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
