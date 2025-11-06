Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 23.990 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent unter dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, die Deutsche Post und Adidas, am Ende die Commerzbank, Siemens Energy und Heidelberg Materials.



"Die Börse bleibt aktuell ein volatiles Auf- und Ab", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die letzten vier Handelstage haben sich beim Dax positive und negative Handelstage abgewechselt. Von den letzten 20 Tagen hatten beim Dax zehn ein positives und zehn ein negatives Ende. "Damit geht die Richtungssuche beim Dax weiter. Rückschläge werden aktuell schnell gekauft. Gleichzeitig werden Erholungen aber auch schnell verkauft."



Der Blick auf die einzelnen Titel im Dax offenbare ebenfalls eine Richtungs- und Orientierungslosigkeit, so Altmann. Im zweiten Halbjahr haben sich bislang 20 der zumindest zweitweise im Index vertretenen Aktien negativ entwickelt, 22 positiv.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1510 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8688 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 63,42 US-Dollar; das waren 10 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





© 2025 dts Nachrichtenagentur