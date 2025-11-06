Continental hat am Donnerstag Q3-Zahlen präsentiert. Eckdaten waren dank vorläufiger Quartalszahlen bereits bekannt, das Nettoergebnis allerdings nicht - hier drehte der DAX-Konzern tief in die roten Zahlen. Die Anleger bleiben jedoch optimistisch, die Aktie reagiert im frühen Handel kaum.Trotz stabiler Umsätze brach der Gewinn nicht nur ein, sondern drehte sogar in die Verlustzone. Der Grund: hohe Sondereffekte aus der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio und dem geplanten Verkauf eines Kunststofftechnikgeschäfts. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
