Lausanne, 6. November 2025 - Epona, die Tochtergesellschaft der Vaudoise Versicherungen, wird Teil der Vaudoise Allgemeinen. Damit setzt die Vaudoise ihre Mehrmarkenstrategie fort und die Marken Animalia und Epona rücken näher zusammen. Die beiden führenden Schweizer Tierversicherungen werden ihren Kundinnen und Kunden weiterhin einen hochwertigen Service bieten.
Vorbehaltlich der Zustimmung der FINMA wird die Gruppe Vaudoise Versicherungen per 1. Januar 2026 ihre Tochtergesellschaft Epona in die Vaudoise Allgemeine integrieren. So entsteht eine neue Einheit, die sich ganz auf den Bereich Tierversicherungen der Gruppe konzentriert. Beide Marken werden ihren Versicherten auch weiterhin einen Top-Service bieten. Die Annäherung hat keine Auswirkungen auf die Versicherungspolicen und die Kundenbeziehungen von Animalia und Epona. Auch White-Label-Partner profitieren weiterhin von einem auf ihre Bedürfnisse abgestimmten, professionellen Service.
