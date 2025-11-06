Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Sonstiges/Mot-clé supplémentaire

Vaudoise-Gruppe: Die Marktführerin für Tierversicherungen setzt ihre Mehrmarkenstrategie fort und bringt Animalia und Epona enger zusammen



06.11.2025 / 10:00 CET/CEST





Lausanne, 6. November 2025 - Epona, die Tochtergesellschaft der Vaudoise Versicherungen, wird Teil der Vaudoise Allgemeinen. Damit setzt die Vaudoise ihre Mehrmarkenstrategie fort und die Marken Animalia und Epona rücken näher zusammen. Die beiden führenden Schweizer Tierversicherungen werden ihren Kundinnen und Kunden weiterhin einen hochwertigen Service bieten. Vorbehaltlich der Zustimmung der FINMA wird die Gruppe Vaudoise Versicherungen per 1. Januar 2026 ihre Tochtergesellschaft Epona in die Vaudoise Allgemeine integrieren. So entsteht eine neue Einheit, die sich ganz auf den Bereich Tierversicherungen der Gruppe konzentriert. Beide Marken werden ihren Versicherten auch weiterhin einen Top-Service bieten. Die Annäherung hat keine Auswirkungen auf die Versicherungspolicen und die Kundenbeziehungen von Animalia und Epona. Auch White-Label-Partner profitieren weiterhin von einem auf ihre Bedürfnisse abgestimmten, professionellen Service.



Die Vaudoise-Gruppe ist seit 2016 Eigentümerin von Animalia, der Kranken- und Unfallversicherung für Hunde und Katzen. Mit der Übernahme von Epona im Jahr 2021 hat sie ihre Mehrmarkenstrategie weiter ausgebaut. Zuvor war sie bereits langjährige Genossenschafterin des 1901 gegründeten Unternehmens. Die nun geplante Zusammenführung schafft wertvolle Synergien zwischen den beiden Marken, um die Leaderposition der Vaudoise-Gruppe im Bereich Tierversicherungen zu festigen. Dank der soliden Finanzlage und des guten Rufs der Vaudoise können Epona und Animalia ihren Kundinnen und Kunden langfristig den besten Service und die besten Deckungen garantieren. Die beiden Marken werden durch die enge Zusammenarbeit besser in der Lage sein, die zukünftigen Herausforderungen zu meistern und in diesem stark wachsenden Markt weiterhin den besten Versicherungsschutz zu wettbewerbsfähigen Prämien anzubieten. Die gebündelte Erfahrung und Kompetenz der beiden Teams werden den Kundinnen und Kunden beider Marken zugutekommen.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter vaudoise.ch . Kontakt für Medienschaffende:

Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Sie ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 2 000 Mitarbeitende (VZÄ), darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kundinnen und Kunden einen Teil ihres Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. In den Jahren 2025-2026 verteilt sie so CHF 44 Millionen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).



Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News