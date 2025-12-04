Vaudoise Assurances
Lausanne, 4. Dezember 2025 - Die Gruppe Vaudoise Versicherungen setzt sich weiter für Innovation ein und unterstützt den vom Verein GENILEM organisierten Wettbewerb «PRÊT? PARTEZ, PITCH! Das Finale der Ausgabe 2025 fand gestern in Lausanne statt. Ausgezeichnet wurde SwimTech, die jetzt ein Jahr lang von der Vaudoise begleitet werden.
Die Expertinnen und Experten der Vaudoise werden dem Start-up mit einem individuellen Mentoring-Programm zur Seite stehen: mit Beratung, Fachwissen und Know-how, um dem jungen Unternehmen einen soliden Start zu ermöglichen.
