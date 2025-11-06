Die Aktie des Logistikkonzerns DHL schießt am Donnerstag ordentlich nach oben. Das steckt hinter dem Kurssprung, und darum könnte der Dividendenstar jetzt auch für Anleger attraktiv sein. Die Aktie der DHL Group läuft seit Jahren seitwärts. Doch nun bricht der Wert am Donnerstag nach den Quartalszahlen um sechs Prozent nach oben aus. Diese Nachrichten machen Anleger plötzlich so optimistisch: DHL-Aktie schießt nach oben Die DHL hat sich im dritten ...

