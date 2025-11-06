Mit einem Kursgewinn von +6% ist die DHL Group-Aktie am Donnerstagmorgen der große Gewinner im DAX und steigt auf ein neues 6-Monatshoch. Was steckt hinter dem Kurssprung des Logistikkonzerns und ist die Aktie einen Kauf wert? Mit diesen Zahlen hat niemand gerechnet Logistikkonzerne haben schon seit Monaten keine einfache Zeit. Die schwächelnde Weltwirtschaft und die neuen US-Zölle wirken sich negativ auf das Handels- und Transportvolumen aus. Demzufolge ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.