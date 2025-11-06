FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Andy Chu attestierte den Bonnern am Donnerstagmorgen eine ordentliche positive Überraschung. Die Jahresziele seien aber unverändert geblieben./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005552004

