FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen, gerade angesichts der jüngsten Erfolgsstrecke und immer höherer Erwartungen, schrieb Benjamin Goy am Donnerstagmorgen./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:31 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000CBK1001

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.