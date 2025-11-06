FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien von Kion von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Die Erwartungen an den Spezialisten für Warenlagerlogistik für 2026 seien etwas zu hoch, schrieb Alexander Hauenstein am Donnerstag. Die Aktien hätten mittlerweile den fairen Wert erreicht, den er unverändert mit 63 Euro errechnete. Mit dem Geschäftsmomentum sei das Unternehmen allerdings auf Kurs./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000KGX8881
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000KGX8881
© 2025 dpa-AFX-Analyser