Der französische Recycling-Spezialist Carbios hat mit Wankai New Materials, einer Tochtergesellschaft der Zhink Group, eine umfangreiche Kooperation für den asiatischen Raum geschmiedet. Diese sieht den Bau einer ersten Anlage in China vor. Zudem strebt der asiatische Partner an, in Carbios zu investieren.Die erste Anlage in China könnte - wenn die Unterzeichnung der endgültigen Verträge erfolgt ist - eine Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen PET-Abfällen haben. Es wäre der Startschuss für deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär