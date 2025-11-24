Die Aktie des französischen Recycling-Spezialisten Carbios legte im heutigen Handel kräftig zu. So verteuerte sich die AKTIONÄR-Empfehlung zum Start in die neue Handelswoche zwischenzeitlich um knapp neun Prozent. Und dies lag nicht nur an der allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten, sondern vor allem an einer positiven Meldung. So gab Carbios die Unterzeichnung von zwei weiteren mehrjährigen kommerziellen Vereinbarungen über die Lieferung von recyceltem PET (r-PET) mit führenden Unternehmen ...

